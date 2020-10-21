В Бурятии молодая женщина получила 14 лет колонии за расправу над подругами

Одна из них выжила, вторую спасти не удалось





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летней женщины, которая жестоко расправилась с двумя подругами в селе Курумкан.

Напомним, около 23 часов 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов села Курумкан произошло убийство. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме находилась молодая женщина, которая призналась, что убила двух подруг, с которыми накануне выпивала спиртное.По словам женщины, в тот день подруги пришли к ней и ее сожителю в гости. Когда спиртное закончилось, они сходили в магазин за дополнительной порцией алкоголя и снова сели за стол. Ближе к вечеру сожитель хозяйки дома ушел спать, а подружки поругались. По словам обвиняемой, на протяжении всего дня ей казалось, что подруги клеятся к ее мужчине, кокетничают с ним. Вечером ее терпение лопнуло, и она предъявила свои претензии собутыльницам.Когда страсти немного улеглись и женщины помирились, гостьи отправились спать. Однако ревнивая хозяйка дома решила расправиться с ними. Она сходила на кухню, взяла там нож, вернулась и начала бить им беззащитных подруг. Била в грудь, спину, руки...В результате одна из пострадавших, 35-летняя женщина, скончалась в больнице. Ее 29-летней подруге повезло – врачи смогли спасти ее жизнь.После кровавой расправы злоумышленница убегать из дома не стала и сама вызвала полицию. Дело в том, что она очень любила своего сожителя, который был намного старше ее, потому подумала, что если она уйдет, то в убийстве обвинят его.Все трое женщин ранее привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемая только в начале марта освободилась из колонии-поселения, где отбывала срок за неуплату алиментов. Погибшая ранее привлекалась к уголовной ответственности за угрозу применения насилия к представителю власти - в прошлом году она напала с топором на сотрудника полиции.Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, суд признал обвиняемую виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»