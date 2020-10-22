Пьяный улан-удэнец обворовал футболистов

Мужчина похитил у увлеченных игрой парней наушники и телефон





В Улан-Удэ полицейские установили причастность 30-летнего жителя поселка Восточный к краже имущества на спортивной площадке.

«Вечером 6 сентября нетрезвый злоумышленник пришел на спортплощадку поиграть в футбол. Немного погоняв с ребятами мяч, он присел передохнуть на газон рядом с рюкзаками игроков. Однако, поняв, что спортсмены увлечены игрой и за ним не наблюдают, похитил из одной сумки сотовый телефон, из второй – беспроводные наушники и скрылся», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенная гарнитура у него изъята. Известно, что мужчина нигде не работает, в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»