Жительница Бурятии спасла невинного человека от тюрьмы

Благодаря девушке настоящий убийца попал за решетку
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, и его 27-летнего приятеля, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления.
Как сообщил Следственный комитет Бурятии, несколько лет назад у подсудимого в селе Хоронхой Кяхтинского района произошел конфликт с местным жителем, после которого между ними сохранялись неприязненные отношения. Ночью 8 октября 2019 года после употребления спиртного молодой человек, вспомнив о ссоре, решил выяснить отношения с давним недоброжелателем. Вместе со своим приятелем он пришел домой к мужчине, стал беседовать с ним, а затем напал и принялся избивать. Мужчина, спасаясь, выскочил на улицу и попытался убежать. Однако злоумышленник догнал его, повалил на землю, схватил кирпич и с силой нанес им несколько ударов по голове своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого приятели перенесли тело мужчины во двор заброшенного дома, где закопали.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. Обвиняемый в убийстве получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его приятель штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
Это, казалось бы, рядовое бытовое преступление оказалось не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Изобличить настоящего убийцу следователям помогла девушка-студентка. Кроме того, она фактически спасла от тюрьмы невинного человека, который взял вину на себя.
Еще в самом начале расследования в убийстве пропавшего без вести мужчины признался его односельчанин, которого полицейские доставили в отдел после семейного скандала. 35-летний задержанный рассказал, что несколько дней назад вместе с приятелем приехал к пропавшему домой, чтобы выяснить отношения. Дело в том, что они заподозрили его в избиении местной жительницы. Приятели вывезли мужчину на берег реки Селенги. Там задержанный избил его, а когда раненый перестал подавать признаки жизни, его тело скинули в реку.
Труп найти не удалось, однако подозреваемый стоял на своем – это он убил мужчину и сбросил тело в воду. Несколько раз следствие дополнительно допрашивало его об обстоятельствах совершенного преступления, например, как скинул труп, ведь в рамках дела проводилась ситуационная медико-криминалистическая экспертиза о возможной причине смерти потерпевшего. Оставалось лишь предъявить мужчине окончательное обвинение и направить дело на утверждение прокурору района, как к руководителю Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РБ обратилась жена арестованного, постоянно носившая ему передачки.
Она рассказала, что по селу ходят слухи, будто мужчину убил вовсе не ее муж, а другой человек, а более обстоятельно об этом может сообщить ее дочь, падчерица арестованного.
Следователи решили проверить эту версию и вызвали девушку на разговор. По словам падчерицы, в прошлом октябре она отдыхала на дне рождения подружки. Именинница проводила праздник на лоне природы, среди гостей были парни, и один из них, крепко выпив, признался, что причастен к исчезновению односельчанина.
Сыщики приступили в проверке этой версии, и она в итоге подтвердилась. Настоящего убийцу задержали в Забайкальском крае, куда он уехал на заработки. Парень во всем сознался.
Арестованного по этому делу мужчину освободили из-под стражи. В разговоре со следователем сельчанин признался, почему себя оговорил. Оказалось, когда полиция доставила его после семейного скандала в отдел, сотрудники спросили у него, знает ли он что-то о судьбе пропавшего без вести. А так как мужчине негде было жить после угроз в адрес жены, то он решил признаться в том, чего не совершал.
Как сообщили в Следственном комитете, за помощь в раскрытии убийства девушке в торжественной обстановке вручили благодарность и подарки.
Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии
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