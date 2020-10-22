Жительница Бурятии спасла невинного человека от тюрьмы

Благодаря девушке настоящий убийца попал за решетку





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, и его 27-летнего приятеля, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Арестованного по этому делу мужчину освободили из-под стражи. В разговоре со следователем сельчанин признался, почему себя оговорил. Оказалось, когда полиция доставила его после семейного скандала в отдел, сотрудники спросили у него, знает ли он что-то о судьбе пропавшего без вести. А так как мужчине негде было жить после угроз в адрес жены, то он решил признаться в том, чего не совершал.





