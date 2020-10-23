В Улан-Удэ пьяного водителя оштрафовали на 210 тысяч рублей

Мужчина ранее уже привлекался за вождение в нетрезвом виде





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего горожанина, обвиняемого по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2018 году подсудимого привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде и был задержан полицейскими. Гражданин не согласился с результатами освидетельствования, проведенного на месте задержания, и был направлен в наркологический диспансер. Там факт нахождения мужчины в состоянии опьянения подтвердился.Суд признал водителя виновным и приговорил к штрафу в размере 210 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.Фото: «Номер один»