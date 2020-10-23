Бурятию снова тряхнуло

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в Окинском районе





22 октября в 21.38 местного времени в 54 км южнее села Орлик произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. По сообщению Единой диспетчерской службы Окинского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации разрушений нет, сообщили в МЧС Бурятии.