Бурятию снова тряхнуло

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в Окинском районе
22 октября в 21.38 местного времени в 54 км южнее села Орлик произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. По сообщению Единой диспетчерской службы Окинского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации разрушений нет, сообщили в МЧС Бурятии.
В МЧС отметили, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Напомним, последнее землетрясение произошло в Курумканском районе Бурятии вечером 15 октября. Его магнитуда составила 4,3 балла.
Фото: pixabay.com
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