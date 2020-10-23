Житель Улан-Удэ отделался «условкой» за жесткое нападение на медиков

У пьяного хулигана нашлась масса смягчающих обстоятельств





Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который в весенний разгар пандемии напал с газовым баллончиком на бригаду скорой.

Как рассказали в пресс-службе суда, происшествие случилось 11 мая. Согласно показаниям потерпевшего фельдшера, поздним вечером он с водителем и санитаром выехал на вызов. В квартире девушка жаловалась на боли в животе, но ее супруг не впустил их из-за религиозных взглядов и запросил женскую бригаду. Медики были одеты в защитные противовирусные костюмы и, выходя на улицу, сняли капюшоны и приспустили медицинские маски.Возле машины стоял незнакомый им мужчина с собаками. Одну из них он держал на поводке, вторая без поводка лаяла рядом. Фельдшер сказал мужчине убрать собак, но тот стал себя вести агрессивно, ругаться, говорить, что они разносят коронавирусную инфекцию, что он натравит на них собак. Дебошир, не пропуская их к машине, достал перцовый баллончик и распылил его в лицо фельдшеру, от чего тот сел на корточки. При этом санитар успел забежать в машину и закрыл дверь.Однако хулиган на этом не успокоился. Он подбежал к машине скорой и через открытое окно брызнул баллончиком в водителя и санитара. Затем он подошел к продолжающему сидеть фельдшеру и еще раз распылил на него баллончик, обрызгав с ног до головы, нанес удар в затылок, после чего скрылся в подъезде.Больше всего от действий агрессивного горожанина пострадал фельдшер – он получил химический ожог лица, в том числе глаз, и ушиб шеи.Правоохранители задержали дебошира и возбудили в отношении него уголовное дело. Его действия квалифицировали по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – как хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.На суде мужчина вину в совершенном преступлении не признал и отказался от дачи показаний. При этом в показаниях, данных следствию, он утверждал, что медики, якобы, первыми спровоцировали конфликт, и даже ударили его.В свою очередь потерпевший фельдшер заявил, что мужчину необходимо строго наказать, поскольку в те дни в связи со сложившейся ситуацией и так было сложно работать. Кроме того, подсудимый не загладил вред и даже не извинился.Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, но при этом учел ряд смягчающих обстоятельств. Таковыми стали фактическое признание вины, болезненное состояние здоровья подсудимого и его матери, находящейся у него на иждивении. Отягчающих наказание обстоятельств судом установлено не было.В итоге хулиган получил два года лишения свободы условно при том, что санкция данной статьи предусматривает до пяти лет реального лишения свободы.Отметим, буквально вчера суд Красноярска приговорил к восьми годам колонии местного жителя, признав его виновным в применении насилия по отношению к представителям власти. Уголовное дело на мужчину возбудили после того, как в ноябре 2019 года его в подъезде дома попытались задержать сотрудники ФСБ в штатском. Они не предъявляли ему своих документов — защищаясь, мужчина распылил в них перцовый газ из баллончика.Фото: «Номер один»