В Бурятии дорогой подарок от жены довел мужа до уголовки

Все вылилось в череду судов, преступлений и разбирательств, которые почему-то настойчиво игнорируют силовые структуры

Ничто не предвещало, что дела зайдут так далеко. Ведь все начиналось очень оптимистично. В Иволгинском селе Сужа образовалась, как говорили в советское время, ячейка общества. Женщина познакомилась с мужчиной. Они вступили в брак. Но потом что-то пошло не так. Ведь в итоге все вылилось в череду судов, преступлений и разбирательств, которые почему-то настойчиво игнорируют силовые структуры.В надежде на долгую и счастливую жизнь, уважение и взаимопонимание жена подарила мужу имевшийся у нее дом (с земельным участком). Официально, с оформлением дарственной. Тот с готовностью принял недвижимость и зарегистрировал на себя.- Это мое добрачное имущество. Построила дом, а потом нашла мужчину своей мечты, мы поженились, и я все ему подарила. Когда человеку доверяешь, то уж доверяешь», - рассказывает Светлана Воронова свою историю.К сожалению, через несколько лет совместной жизни супруги развелись. Разъезжаться сторонам было некуда, поэтому проживать экс-супруги остались в том же самом доме. Гром грянул неожиданно.- После развода никто никому претензий не выставлял. Но потом бывший муж вдруг все чаще и чаще стал говорить, чтобы я убиралась из дома, - вспоминает Светлана. Сначала она не придавала этому большого значения. Однако экс-супруг всерьез поставил цель выжить ее из дома, собственником которого являлся. Как позднее просветили Светлану знающие люди, оказывается, после десяти лет после акта дарения дарственную отменить нельзя. Видимо, бывший муж знал про этот юридический момент и решил тихо ждать момента – время работало на него.- Когда мне про это рассказали, стало понятно, почему его поведение вдруг так резко изменилось – действительно, прошло ровно десять лет. Дарение я делала ему в мае, а в июне он говорит, пошла вон отсюда. После развода прошло довольно много времени, но он сидел тихо, пока не истек срок. Представляете? - говорит Светлана. Женщина работала, крутилась, как белка в колесе, зарабатывала, а экс-муж ничем особенно выдающимся себя не утруждал, звезд в неба не хватал, как и денег. Знакомые Светланы Вороновой говорят, что она даже регулярно давала бывшему супругу деньги. Наверное, жалела…Дабы окончательно «объяснить» Светлане, что она здесь больше не живет, бывший супруг переделал дверь. - А в довесок, чтобы я окончательно ушла, он меня избил. Это было в 2015 году, - рассказывает женщина.С той поры Светлана Воронова перебралась жить в вагончик на стройке, где и обитала три года, пока билась за возвращение дома и земли.После возмутительного инцидента с рукоприкладством пострадавшая прошла медэкспертизу, лечение и за избиение подала на мужчину не в местную полицию (есть ряд статей УК РФ, где можно обойтись без традиционного участия органов внутренних дел), а в Иволгинский райсуд. Это называется частное обвинение, и потребовала признать экс-мужа виновным.Процесс тянулся долго. Показания дали целый ряд свидетелей. Говорили о весьма неприглядных фактах. Подсудимый, кстати, вину не признал и утверждал, что его оговорили. Между тем экспертиза зафиксировала у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому в районе глаза, кровоизлияние… Женщине, можно сказать, еще повезло, порой встречи со столь решительно настроенными кухонными бойцами заканчиваются более плачевно.Приговор вынесен в 2018 году. Суд первой инстанции признал его виновным за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчина обжаловал уголовный приговор, но вторая инстанция оставила его без изменения.Бывший супруг выкинул Светлану из дома без ничего. А еще и заявления писал, что она угрожает ему. В доме, к слову, поселилась другая женщина, которую привел экс-муж. Схема вырисовывается такая - выждать срок давности, выгнать дарительницу, привести другую. Но, как показали дальнейшие события, зря он все это затеял. Не на ту напоролся.Дело в том, что, как узнала Воронова, в дарственных процедурах есть нюансы. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Это прописано в Гражданском кодексе РФ.Бывшего мужа подвела недостаточная юридическая грамотность. Если бы он знал законодательство в деталях, то, наверное, не решился бы избить Светлану. С приговором на руках она вновь обратилась в суд – уже об отмене дарения. Мужчина, конечно, пытался упирать на срок исковой давности по сделке дарения, но попытка провалилась. Иволгинский суд отменил договор дарения. Апелляционная жалоба бывшего мужа тоже провалилась, и Росреестр зарегистрировал дом с землей на прежнюю владелицу. Это была вторая победа. Справедливость восторжествовала.Говоря языком шахмат, экс-муж нападает и проигрывает. Назовем это «защитой Вороновой» - Светлана поставила ему мат в два ответных хода. А ведь как все хорошо начиналось - двое в Суже решили пожениться...Но это не конец истории.В день, когда избитую Светлану без ничего выкинули из дома, она, в чем была, пошатываясь, побрела к односельчанке - пенсионерке Евдокии Ивановой. Та дала ей кое-какую одежду и была среди тех, кто поддержал в трудную минуту. Она известна в Суже тем, что всегда выступает за правду и справедливость. В последние годы пенсионерка борется, чтобы местный фермер Пак навел порядок на поле, куда он вывалил фекалии («Номер один» не раз писал про этот скандал, Россельхознадзор даже подал на фермера в суд).С большой благодарностью пострадавшая говорит и про поддержку со стороны руководства фирмы, где она трудится.Когда суд вернул недвижимость, Светлана попросила пенсионерку вместе пойти к бывшему мужу, чтобы забрать ключи от дома.- Говорит, вдруг он начнет головой биться, синяки себе ставить, а потом скажет, что я его избила. Писал же он три заявления подряд, что я угрожаю его жизни и здоровью. Светлана хотела, чтобы свидетель был, - вспоминает Евдокия Иванова.Пришли, бывшая хозяйка стучала в дверь, пенсионерка стояла у палисадника. Вдруг начала собираться компания. Новая обитательница дома, которая была внутри, видимо, насторожилась, стала звонить, собирая своих. Сначала подъехала машина с женщинами. Светлана даже немного поговорила с ними, объясняя, что по решению суда пришла за ключами. Потом примчался на машине и экс-муж.Пенсионерка рассказывает, что стояла, облокотясь на палисадник, когда сзади на нее наехала машина экс- мужа Светланы. Удар пришелся по ногам, она упала.- Чуть не впечатал меня прямо в палисадник. Но в последний момент остановился, - рассказывает Евдокия Иванова. Не обращая внимания на перепуганного пожилого человека, мужчина вышел из машины и набросился на Светлану Воронову.- Я пытаюсь вырваться, кричу: «снимай! снимай!», а он и не думает останавливаться. Вытащил какой-то баллончик и стал поливать из него прямо мне в лицо, - вспоминает Воронова. Бабушка в это время выкарабкивалась из «щели» между палисадником и машиной, снимать на телефон не могла. Светлана с содроганием вспоминает тот день.Когда она после случившегося находилась на лечении, позвонили соседи и сообщили, что ее дом буквально обдирают. Вывозят содранный металлосайдинг, выдранные пластиковые окна и пр. Светлана не пошла к дому, опасаясь новой встречи с разозленным экс-мужем, вынужденно покидающим дом. Позвонила в полицию. А позже и она, и Евдокия Иванова обратились туда с письменным заявлением.- Сначала уголовное дело возбудили почему-то по самоуправству. Через полтора года под моим давлением возбудили дело по краже. Сейчас оно приостановлено. По избиению в уголовном деле отказано, - говорит наша собеседница.События происходили в 2018 году, а сейчас 2020 год, и никто ни за что не наказан.Происходят необъяснимые вещи. Так, после наезда пенсионерка прошла судмедэкспертизу. Она жалуется, что врачи говорят, что передали акт экспертизы полиции, а там Евдокия Иванова не может его найти до сих пор.- Но в возбуждении дела отказано, - не понимает пенсионерка действий полиции. Женщины рассказывают, что на доме висела камера, которая вела съемку, но полицейские отвечают им, что на записи нет подтверждения избиению, наезда машиной.- Просьбы направить запись с камеры на экспертизу на предмет вмешательства остаются без внимания. И все в таком духе, - говорят женщины.Когда будет наказан обокравший дом? Возмещен ущерб? Молчок...- Я недавно в прокуратуру пришла и говорю, раз так, то почему на меня не возбуждаете уголовное дело? Ведь получается же, я оклеветала, оговорила бывшего мужа в том, что он на меня опять напал, избил, обокрал дом? - возмущается Светлана Воронова.Вообще она надеялась, что, когда уголовное дело рассмотрят, суд обяжет бывшего мужа возместить ущерб - ведь ей пришлось делать в доме крупный ремонт. Сегодня, видя происходящую полицейскую волокиту, женщина вынуждена подать к экс-мужу гражданский иск и требует возместить более 300 тыс. рублей. Ведь год за годом уходит. Опять-таки срок давности…Евдокия Иванова предполагает следующее. У новой жены мужчины есть родственница, которая близка к Александру Цыденову, бывшему главе Иволгинского района. Он много лет работал в МВД, а сегодня депутат Народного Хурала.Пенсионерка подозревает, что новая жена попросила родственницу о помощи, а та, в свою очередь, г-на Цыденова замолвить словечко, повлиять на районную полицию. Других версий у нее нет.Светлана Воронова же считает, что все происходит из-за некачественной работы полицейских. Несмотря ни на что, она намерена продолжать биться и планирует выдвинуть против полицейских Иволгинского райотдела обвинение в «саботаже» расследования. Ведь кому-то все же придется положить конец этой затянувшейся истории.Петр Санжиев, «Номер один».