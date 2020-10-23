Житель Бурятии убил приятеля табуретом за поглаженную коленку жены

Смерть потерпевшего наступила от многочисленных травм головы





Восемь лет колонии строгого режима по приговору суда получил 59-летний житель поселка Выдрино Кабанского района, до смерти забивший табуретом собутыльника. Ночью мужчина заметил, что гость гладит ногу его жены, и не смог снести обиды.

В тот день домой к супругам пришел Иванов (фамилия изменена). Гость принес спиртное, и хозяева пригласили его к столу. Все трое выпили сначала водку, потом самогон. Вечером хозяева легли спать у себя в спальне, гостю постелили в зале.Ночью хозяин дома проснулся от того, что что-то мешает ему в ногах. Оказалось, на кровати лежит Иванов - он замерз и поэтому пришел к супругам погреться. Все бы ничего, если бы не одно обстоятельство - гость гладил ногу его жены под одеялом.Несколько ударов кулаками, и соперник слетел с кровати. Иванов попытался встать и отразить натиск ревнивого собутыльника, но получил табуретом по голове. Затем были еще и еще удары табуреткой и ногами. Раненый мужчина, несмотря на тяжелые травмы, смог встать, прошел в зал и лег на диван. Больше мужчина не проснулся.Смерть 58-летнего Иванова наступила от многочисленных травм головы.На суде обвиняемый отрицал, что бил приятеля табуретом, говорил, что тот пришел к ним уже с фингалом. Однако первоначально он признавал свою вину, также данные показания подтверждались словами его жены.Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства аморальное поведение потерпевшего, первоначальное признание вины обвиняемым, его неплохие характеристики и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кабанского района Бурятии.Осужденный ранее не был судим, работал по найму на пилораме, детей не имеет.Фото: pixabay.com