23.10.2020
Житель Бурятии убил приятеля табуретом за поглаженную коленку жены

Житель Бурятии убил приятеля табуретом за поглаженную коленку жены

Смерть потерпевшего наступила от многочисленных травм головы

Восемь лет колонии строгого режима по приговору суда получил 59-летний житель поселка Выдрино Кабанского района, до смерти забивший табуретом собутыльника. Ночью мужчина заметил, что гость гладит ногу его жены, и не смог снести обиды.

В тот день домой к супругам пришел Иванов (фамилия изменена). Гость принес спиртное, и хозяева пригласили его к столу. Все трое выпили сначала водку, потом самогон. Вечером хозяева легли спать у себя в спальне, гостю постелили в зале.

Ночью хозяин дома проснулся от того, что что-то мешает ему в ногах. Оказалось,  на кровати лежит Иванов - он замерз и поэтому пришел к супругам погреться. Все бы ничего, если бы не одно обстоятельство - гость гладил ногу его жены под одеялом.

Несколько ударов кулаками, и соперник слетел с кровати. Иванов попытался встать и отразить натиск ревнивого собутыльника, но получил табуретом по голове. Затем были еще и еще удары табуреткой и ногами. Раненый мужчина, несмотря на тяжелые травмы, смог встать, прошел в зал и лег на диван. Больше мужчина не проснулся.

Смерть 58-летнего Иванова наступила от многочисленных травм головы.

На суде обвиняемый отрицал, что бил приятеля табуретом, говорил, что тот пришел к ним уже с фингалом. Однако первоначально он признавал свою вину, также данные показания подтверждались словами его жены.

Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства аморальное поведение потерпевшего, первоначальное признание вины обвиняемым, его неплохие характеристики и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кабанского района Бурятии.
Осужденный ранее не был судим, работал по найму на пилораме, детей не имеет.

Фото: pixabay.com
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