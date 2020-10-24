Житель Бурятии попался с гашишем

53-летний мужчина ранее уже привлекался за наркопреступление

Участковый уполномоченный полиции Закаменского района во время профилактического рейда задержал в 80 км от села Михайловка 53-летнего местного жителя, идущего по полосе встречного движения. У нарушителя полиция обнаружила и изъяла растительный наркотик.По результатам экспертизы изъятое оказалось гашишем общим весом более девяти граммов.Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина ранее уже был судим за наркопреступление.Если вы владеете информацией о фактах наркопреступлений, звоните по телефону 102 (112) или сообщайте в ближайший орган внутренних дел. Информация принимается, в том числе, и анонимно.