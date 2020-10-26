В Бурятии автомобиль сбил 60-летнюю женщину

Пострадавшая госпитализирована с травмами
ДТП произошло вечером 25 октября на автодороге Улан-Удэ – Хоринск в Заиграевском районе. 43-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя со стороны Онохоя в направлении Эрхирика, сбил 60-летнюю женщину.
В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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