В Бурятии автомобиль сбил 60-летнюю женщину

Пострадавшая госпитализирована с травмами





ДТП произошло вечером 25 октября на автодороге Улан-Удэ – Хоринск в Заиграевском районе. 43-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя со стороны Онохоя в направлении Эрхирика, сбил 60-летнюю женщину.

В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии