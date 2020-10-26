В Улан-Удэ девушки в масках обворовали магазин

Полиция просит помочь найти злоумышленниц (видео)





В Улан-Удэ полицейские разыскивают двух девушек, подозреваемых в краже вещей из спортивного магазина на улице Жердева.

Преступление произошло вечером 6 октября. Предварительно известно, что злоумышленницы, взяв одежду, зашли в примерочную. После, забрав с собой часть вещей – всего 8 наименований - и не оплатив, беспрепятственно вышли из магазина. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.







Девушка европейской внешности, на вид 18-20 лет. Была одета: куртка с капюшоном черного цвета, шарф желтый, джинсы синего цвета, темная обувь. На лице медицинская маска.





При наличии какой-либо информации о подозреваемых или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 844-67-00, 8 (914) 052-38-44 или 102 (112).









Заявление о краже поступило в полицию от работника службы безопасности торговой точки 23 октября.Приметы подозреваемых:Девушка азиатской внешности, на вид 18-20 лет. Была одета: куртка кожаная ниже колен, брюки светлые, обувь черного цвета. На лице медицинская маска. Носит очки.Фото и видео: МВД Бурятии