Пьяный житель Улан-Удэ разбил автомобиль приятеля

Мужчина решил покататься, пока его товарищ спал







В Улан-Удэ полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля – 35-летнего улан-удэнца, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.

Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленник вечером распивал спиртное с хозяином иномарки. Когда приятель уснул, мужчина решил покататься по городу на автомобиле товарища. Машина стояла незапертой в гараже с ключами в замке зажигания.Выехав в направлении улицы Лимонова, подозреваемый не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, после чего скрылся. Автомобиль обнаружили сотрудники ДПС. Они установили хозяина иномарки, после чего вышли на угонщика.Фото: «Номер один»