Бывшая замглавы Минздрава Бурятии проведет еще два месяца в СИЗО

Наталье Бухольцевой продлили срок содержания под стражей до 26 декабря
Советский суд Улан-удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии Наталье Бухольцевой срока содержания под стражей еще на два месяца. Она пробудет в СИЗО до 26 декабря, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, Наталью Бухольцеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в январе 2018 года, являясь главврачом поликлиники №6 в Улан-Удэ, Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем ООО «Офтальмологический центр».
«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Наталью Бухольцеву взяли под стражу и поместили в СИЗО в конце августа. Выбранную меру пресечения для главврача, которая одно время занимала пост замглавы Минздрава Бурятии, тогда многие посчитали слишком строгой.
Фото: «Номер один»
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