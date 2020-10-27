Бывшая замглавы Минздрава Бурятии проведет еще два месяца в СИЗО

Наталье Бухольцевой продлили срок содержания под стражей до 26 декабря





Советский суд Улан-удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии Наталье Бухольцевой срока содержания под стражей еще на два месяца. Она пробудет в СИЗО до 26 декабря, сообщили в пресс-службе суда.