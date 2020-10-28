В Улан-Удэ грабители отобрали еду и обувь у больного раком

Из-за болезни потерпевший не смог прийти на суд





В Улан-Удэ осуждены двое грабителей, которые в апреле этого года выследили пожилого мужчину в магазине, проследили за ним до дома, а затем напали в подъезде и ограбили. Выручка подельников оказалась невелика – две тысячи деньгами, колбаса, лапша и водка. Плюс кроссовки, которые грабители стянули с жертвы.

Идею ограбления предложил 37-летний Иванов, его приятель Лыков согласился – он был пьян, и лишние деньги ему бы не помешали. Подельники договорились ограбить кого-нибудь, а деньги разделить. Днем 7 апреля они увидели, как немолодой мужчина в кепке зашел в супермаркет на Октябрьской. Иванов отправился следом за ним, чтобы оценить обстановку. Через пять минут он вернулся и доложил приятелю, что мужчина уже на кассе оплачивает покупки.Подельники ждали свою жертву у супермаркета. Позже охранник магазина вспомнил, что видел этих двоих у входа, одного из мужчин он хорошо запомнил - не так давно поймал его на краже с прилавка.Дождавшись мужчину из магазина, они пошли за ним. «Довели» до дома, а когда он открыл двери в свой подъезд, зашли следом. Там один из них ударил жертву сзади кулаком по голове, а затем уронил на пол. Мужчина упал и начал звать на помощь, но Иванов коленом придавил ему грудь и сказал: «Давай деньги!». Испуганный потерпевший ответил, что у него остался всего один рубль. Лыков в это время решил выдернуть из рук обездвиженного мужчины пакет с продуктами, но он порвался, и все содержимое - «Доширак», булка хлеба, колбаса, бутылка «Пшеничной» - высыпалось на пол.Собирая продукты в изодранный пакет, Лыков заметил на мужчине синие кроссовки. «У меня не было кроссовок, и я решил забрать их себе», - вот так просто он объяснил свои действия на следствии.Пока Лыков стягивал обувь, недовольный Иванов шипел: «Лучше ищи у него деньги». Дружки прохлопали мужчину и нашли кошелек, после чего подельники скрылись. Пострадавший с большим трудом смог подняться, все его тело болело. Босиком он добрел до своей квартиры, а потом вместе с женой сообщил о грабеже в полицию.Подельники тем временем прибежали домой, разложили на столе вещи и продукты и стали их делить. Кроссовки достались Лыкову, съестное - подельнику. Отобранную бутылку водки тут же почали. За столом Иванов вынул из кармана одну тысячу рублей, и сказал, что это все, что было в кошельке. Деньги дружки разменяли и поделили. Уже позже на следствии Лыков начал подозревать, что похищена была не одна, а две тысячи рублей, вторую купюру Иванов, видимо, оставил себе.Грабителей задержали быстро, их зафиксировала камера видеонаблюдения у супермаркета. Кроссовки мужчине тут же вернули. На следствии потерпевший заявил, что не простил нападавших и хочет, чтобы они понесли наказание за содеянное. «Так поступать нельзя, я сам мало зарабатываю, чтобы меня грабить», - сказал он. На недавно прошедший суд потерпевший не пришел, он был после операции - у него последняя стадия рака.Известно, что Иванов состоит на учете с легкой умственной отсталостью, семьи не имеет. Ранее он был судим за незаконную рубку леса. Лыков разведен, у него двое детей, до этого судим не был.- Решением суда оба мужчины признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия,- сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Саяна Батлаева.Иванов получил по приговору три года колонии общего режима (к сроку присоединена не отбытая им часть наказания по первой судимости), 47-летнему Лыкову суд назначил три года условно.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»