У жителя Улан-Удэ во время драки стащили мобильник

Мужчина обнаружил пропажу уже после инцидента





В полицию Улан-Удэ обратился мужчина с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что на остановке на улице Лебедева у него возник конфликт с тремя мужчинами, который затем перерос в драку. После драки, уже дома, потерпевший обнаружил пропажу гаджета.

По составленной ориентировке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружили подозреваемых граждан недалеко от места преступления. Все они были пьяны. У одного из них нашли похищенный телефон.Как выяснилось, 23-летний парень воспользовался сложившейся ситуацией и во время драки тайно похитил из куртки потерпевшего мобильник стоимостью 8 тысяч рублей. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный смартфон возвращен потерпевшему, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии