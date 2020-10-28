В Бурятии за лето утонул 31 человек

В их числе 8 детей





В Бурятии с июня по сентябрь этого года зарегистрирован 31 случай гибели людей на водных объектах, в числе погибших оказалось 8 детей. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Бурятии, которое провел зампред по безопасности Петр Мордовской.

Зампред отметил, что основной причиной гибели детей на воде является отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Также Петр Мордовской указал на недостаточную работу органов местного самоуправления по пресечению купания в несанкционированных местах отдыха.Для снижения рисков гибели людей на водных объектах в начавшемся осенне-зимнем периоде будет принят ряд мер. Анализ за последние 5 лет показал, что в это время большинство граждан гибнет при движении по несанкционированным ледовым дорогам к местам рыбалки. При этом органами местного самоуправления не всегда выставляются знаки, запрещающие выезд на лед.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, зампред поручил выставить на всех опасных участках предупреждающие знаки, а также создать патрульные межведомственные группы по выявлению несанкционированных ледовых переправ и привлечению к ответственности нарушителей.Фото: МЧС Бурятии