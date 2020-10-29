В Бурятии трое подростков бросились в горящий дом

Правда, спасти хозяина жилья они уже не успели





В ночь с 28 на 29 октября в селе Верхний Ичётуй Джидинского района произошел пожар в жилом доме. До прибытия пожарных трое подростков, увидев дым, выломали дверь и обнаружили возле двери тело мужчины. Он был уже мертв. Молодые люди пытались найти жену погибшего, но из-за сильной задымленности что-либо увидеть в горящем и задымленном доме было уже нельзя.







К приезду огнеборцев дом был полностью охвачен огнем. Открытое горение ликвидировали спустя 40 минут. Жена погибшего не пострадала – на момент пожара она была у дочери.Причина пожара устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС