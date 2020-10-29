В Бурятии 97-летняя бабушка оказалась в ловушке в собственной квартире

Родственникам пришлось вызывать спасателей







Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на вызов родственников 97-летней женщины. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пенсионерка закрылась в квартире изнутри, после чего упала и не могла подняться самостоятельно. Было запланировано спуститься в квартиру бабушки из окна этажом выше. Спасатели взяли с собой все необходимое оборудование.

Однако по приезду спасателей выяснилось, что родственники уже вызвали мастера по вскрытию замков, который как раз открывал дверь. Спасатели вошли внутрь и обнаружили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.Фото: «Номер один»