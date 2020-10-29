В Бурятии лесоруб «почернел» в погоне за заработком

Мужчина вместе с легальным лесом заготовил 50 кубов нелегального







В Бурятии в Аланском участковом лесничестве полицейские обнаружили незаконную рубку сосен. Злоумышленники спилили 79 неклейменных деревьев –более 50 кубометров. Мужчины уже раскряжевали их и, распилив на сортименты, трелевали на погрузочную площадку.

В ходе разбирательства выяснилось, что один из них - 31-летний житель села Верхние Тальцы - был нанят лесозаготовителем для работы на легально оформленной лесоделяне, расположенной неподалеку. Заготовив лес там, он решил подзаработать и спилить деревья на прилегающем участке, поскольку его зарплата зависела от объема вырубленного леса. После чего планировал трелевать их к ранее заготовленной древесине для передачи хозяину.





Коллеге об отсутствии разрешения на рубку сосен на соседней территории он не сообщил. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценен на сумму около 400 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, более 10 лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в колонии. Освободился из исправительного учреждения в 2009 году.Незаконно заготовленная древесина изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»