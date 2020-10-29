В Бурятии найден пропавший вместе с иномаркой мужчина

Сельчанин загулял с друзьями





В Бурятии найден 44-летний житель села Нижняя Иволга, который ночью 22 октября он уехал на автомашине «Тойота Камри» от родственника, проживающего в Улан-Удэ, и исчез.

Как сообщили в МВД Бурятии, сегодня гражданин сам вышел на связь с полицией. Мужчина от знакомых узнал, что его ищут: приятели увидели информацию о розыске в Интернете.По словам пропавшего, все эти дни он находился у приятелей. С мужчиной все в порядке.Фото: «Номер один»