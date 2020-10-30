В Бурятии дотла сгорели дом и гараж

Огнеборцам не удалось спасти строения







29 октября в СНТ «Росинка» в Заиграевском районе произошло загорание дачного дома и гаража, расположенных под одной крышей. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных строения были охвачены огнем. Тушение осложняло покрытие крыши металлопрофилем.







В борьбе с огнем участвовали огнеборцы трех пожарных частей: из Онохоя, Улан-Удэ и воинской части Соснового бора.





Из-за позднего обнаружения пожара спасти строения не удалось – дом и гараж сгорели полностью на общей площади 72 кв. м. Причина пожара устанавливается.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС