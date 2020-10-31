В Бурятии сгорел корпус спортивного лагеря

Сегодня, 31 октября, в шестом часу утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на территории летнего спортивного лагеря в селе Новый Энхалук Кабанского района. Незамедлительно на место выехали дежурные караулы второго Кабанского отряда Государственной противопожарной службы республики и ближайшая добровольная пожарная команда сельского поселения Сухинское.

На момент прибытия добровольцев брусовое здание спального корпуса, обшитое металлопрофилем, уже полностью было охвачено открытым огнем, обрушилась кровля.

Быстрому развитию пожара способствовал сильный ветер, была угроза распространения огня (по горючей подстилке, сухим кустарникам и траве) на другие строения.

Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение, а затем полностью его потушить. Столь разрушительные последствия обусловлены поздним обнаружением возгорания. В результате пожара здание было уничтожено полностью на площади 437,5 кв.м.

В настоящее время на месте работают дознаватели ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

- Данная база не эксплуатируется с августа текущего года, находится на консервации, электропитание выключено, отопление отсутствует. По данному факту проводится проверка, пожара причина устанавливается, - сказал дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия Илья Шереметов.





Фото: 03.mchs.gov.ru