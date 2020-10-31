В Бурятии на пожаре погибла женщина

Очевидцы вытащили ее из горящего дома через окно

Сегодня утром, 31 октября, в селе Боргой Джидинского района произошел пожар в жилом доме. До прибытия пожарных местные жители из дома через окно вытащили тело 42-летней женщины.

Первой на тушение пожара прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Белоозерское», к этому моменту дом был охвачен огнём полностью. Вместе с прибывшими огнеборцами девятого Селенгинского отряда ГПС РБ пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорел изнутри полностью.

Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.





Фото: республиканское агентство ГО и ЧС