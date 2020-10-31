В Чите начали проверку после смерти женщины, лечившейся от COVID-19 дома





Минздрав Забайкальского края начал проверку после того, как стало известно о смерти жительницы Читы, которая лечилась на дому от коронавируса и долго ждала приезда врачей, когда ей стало хуже.

В социальных сетях был размещен видеоролик с обращением 64-летней жительницы Читы, которая заявляла, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждет приезда скорой помощи.

Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке.

На днях вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Забайкальский край в числе регионов, где отмечается опережающий рост заболеваемости коронавирусом, и поручила проанализировать причины такого роста и увеличения сроков госпитализации пациентов, сообщает Чита.ru.







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