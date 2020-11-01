В Бурятии произошло подтопление котельной завода по розливу воды

Сегодня также будут откачивать воду по мере необходимости



31 октября в котельной



Напомним, 28 октября в результате зажорных явлений (шуга) на р. Турка, в 2 км. выше от моста, наблюдался подъем уровня реки.



Угрозы подтопления жилых домов не было, так как они находятся на возвышенности, но существовала угроза подтопления цеха по розливу воды.



29 октября наблюдалось слабое движение шуги в месте зажора, уровень воды снизился на 40 см. Угрозы подтопления небыло.



Осуществлялся мониторинг силами местной администрации. Для оценки обстановки на месте находились работники пожарной части 39 8-го Прибайкальском отряда ГПС РБ.



Справка:



Завод по розливу воды в Турке запущен в 2016 году компанией «Байкал-Экспорт». Предприятие производит бутилированную питьевую артезианскую воду, которая добывается из подземного Байкала с глубины 103 метра. Вода не подвергается дополнительной очистке, не обогащается макро и микроэлементами.



Фото: pixabay.com

31 октября в котельной цеха по розливу воды произошел выход грунтовых вод через лоток теплотрассы, производилась откачка насосом. Сейчас котельная работает в штатном режиме. Мониторинг продолжается. Для отсыпки территории, в случае ухудшения обстановки, имеется бульдозер и погрузчик. По мере необходимости, сегодня также будет производиться откачка воды из котельной, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Напомним, 28 октября в результате зажорных явлений (шуга) на р. Турка, в 2 км. выше от моста, наблюдался подъем уровня реки.Угрозы подтопления жилых домов не было, так как они находятся на возвышенности, но существовала угроза подтопления цеха по розливу воды.29 октября наблюдалось слабое движение шуги в месте зажора, уровень воды снизился на 40 см. Угрозы подтопления небыло.Осуществлялся мониторинг силами местной администрации. Для оценки обстановки на месте находились работники пожарной части 39 8-го Прибайкальском отряда ГПС РБ.Справка:Завод по розливу воды в Турке запущен в 2016 году компанией «Байкал-Экспорт». Предприятие производит бутилированную питьевую артезианскую воду, которая добывается из подземного Байкала с глубины 103 метра. Вода не подвергается дополнительной очистке, не обогащается макро и микроэлементами.Фото: pixabay.com