В Бурятии 17-летний подросток обворовал кафе

На месте преступления парень оставил отпечатки своих пальцев, а также попал на записи камер видеонаблюдения



В полицию Закаменского района поступило заявление о краже от хозяйки кафе – 41-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что ночью 24 октября кто-то, разбив и отжав стеклопакет, проник в помещение и украл телевизор, 2 ноутбука, углошлифовальную машинку и жесткий диск от системы видеонаблюдения. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.



С места происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев, фрагменты следов обуви и записи камер видеонаблюдения.



"В результате задержан подозреваемый - 17-летний житель Закаменска. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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