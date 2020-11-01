В Бурятии ученицу обворовали в гардеробе школы

Девочка забыла телефон в куртке, а когда вернулась за ним, его уже не было



Днем 27 октября в полицию Кабанскому району поступило сообщение от 57-летней жительницы п. Селенгинск о том, что утром неизвестные в гардеробе школы похитили дорогостоящий телефон ее внучки. Девочка пояснила, что забыла гаджет в кармане куртки, а когда вернулась за ним, его уже не было. Ущерб составил 25 тысяч рублей.



"Полицейскими установлена причастность к противоправному деянию 15-летней школьницы, мобильный у нее изъят и возвращен владелице. На учете в ПДН она не состоит. С подростком проведена профилактическая беседа. Возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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