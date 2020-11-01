В Бурятии на месте пожара обнаружены останки

Возгорание произошло в нежилом доме в селе Бичура



В ночь с 31 октября на 1 ноября в селе Бичура произошел пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС РБ дом был охвачен огнем полностью.



"Ввиду позднего обнаружения пожара нежилой дом был уничтожен полностью. В ходе проливки и разбора места пожара огнеборцами были найдены фрагменты костей. Находка передана следователю. Причина пожара и видовой принадлежности останков устанавливается", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



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