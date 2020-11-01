В Бурятии два человека едва не погибли в утонувшей машине

Автомобиль съехал в реку, люди в нем ждали помощи

Поздним вечером 31 октября на номер «112» поступило сообщение о том, что в 15 км от поселка Северомуйск Муйского района машина утонула в наледи."Спасатели незамедлительно выехали на помощь. Когда они прибыли на место, то обнаружили засевшую в ледяной воде машину – в салон попала вода, два человека внутри замерзали. Проехав к транспорту на пожарном автомобиле, огнеборцы эвакуировали пострадавших в салон пожарной техники, прицепили застрявший транспорт, и, вытянув его из наледных вод, эвакуировали в поселок", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.В ведомстве добавили, что у водителя и пассажира обморожений и травм не зафиксировано.Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС