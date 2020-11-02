Житель Бурятии сгорел на свалке

Его спасшийся приятель сообщил о пожаре только спустя несколько часов





В ночь на 1 ноября в селе Селенгинск произошел пожар в вагончике, расположенном рядом со свалкой. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в это время в строении находились два человека. Одному удалось выбраться из вагончика. Утром мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Пожар никто не тушил, поскольку о возгорании в экстренные службы не сообщалось. Причиной пожара, вероятно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: металлическую печь в вагончике топили слишком длинными досками, поэтому ее дверца не закрывалась.Фото: «Номер один»