В Бурятии операция по розыску заблудившегося мужчины потерпела фиаско

Выехавшие на его поиски родственники застряли в лесу





Днем 1 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в Селенгинском районе заблудился человек. Он заехал на машине в лес и застрял. Определить свое местоположение самостоятельно мужчина не смог и вызвал на помощь родственников. Те собрали команду из четырех человек и на автомобиле отправились на поиски. Однако спасательная операция потерпела крах – их машина также застряла в лесу.

В итоге на выручку заблудившегося мужчины и его родственников отправились спасатели БРПСС. Они заехали в лес через село Жаргаланта Селенгинского района и нашли машину с четырьмя людьми. Спасатели помогли вытащить автомобиль, а затем, вместе с родственниками мужчины отыскали и его самого. Затем все вместе выехали из леса через село Оронгой Иволгинского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»