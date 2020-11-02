В Бурятии «черные лесорубы» освоили новые методы маскировки

Они вывозят лес в салонах микроавтобусов





В Бурятии полицейские вместе с бойцами СОБРа Росгвардии в ходе одного рейда 26 октября пресекли три незаконные рубки леса в Заиграевском районе.

«Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия по декриминализации лесной отрасли, проводимого с 19 по 28 октября, полицейскими на территории района пресечено шесть незаконных рубок леса. Задержаны семь злоумышленников, причинивших ущерб на сумму более 145 тысяч рублей. Все они будут привлечены к уголовной ответственности», сообщили в МВД Бурятии.









Так, за незаконную рубку на месте происшествия полицейские задержали двух жителей поселка Онохой 17 и 28 лет. Молодые люди уже занимались раскряжевкой поваленных деревьев. Разрешение на рубку леса у них не было. Всего они спилили 11 сосен, ущерб составил около 35 тысяч рублей. При этом, как выяснилось, организатором преступления стал несовершеннолетний, который привлек к незаконной рубке своего взрослого знакомого.Также правоохранители задержали еще двоих подозреваемых, пиливших сосны неподалеку. Улан-удэнцы в возрасте 30 и 35 лет уже загрузили часть сортиментов в автомобиль, но уехать не успели. Мужчины нигде не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, заготовленную древесину обе группы злоумышленников, чтобы не вызвать подозрений, планировали вывозить на микроавтобусах, в салоне которых предварительно убрали сидения.С мест происшествий изъяты заготовленная древесина, бензопилы и транспорт. По всем фактам незаконных рубок возбуждены уголовные дела.Фото и видео: МВД Бурятии