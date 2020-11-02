02.11.2020
В Бурятии «черный лесоруб» удирал от полицейских на грузовике с дровами

В Бурятии «черный лесоруб» удирал от полицейских на грузовике с дровами

После непродолжительной погони парня задержали (видео)

Настоящие гонки с полицией устроил 18-летний житель Заиграевского района. Парень пытался скрыться от правоохранителей на груженном древесиной грузовике.

Автомобиль с древесиной силовики заметили на выезде из леса в ходе профилактического рейда по пресечению незаконных рубок. Водитель, увидев полицейских, не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. В результате непродолжительной погони машину блокировали, а водителя задержали.

Как сообщили в МВД Бурятии, парень незаконно заготовил около 2,5 кубометров сосен. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ущерб в сумме 29 тысяч рублей молодой человек уже возместил.



Фото и видео: МВД Бурятии
черные лесорубы погоня
^