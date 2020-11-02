В Бурятии «черный лесоруб» удирал от полицейских на грузовике с дровами

После непродолжительной погони парня задержали (видео)





Настоящие гонки с полицией устроил 18-летний житель Заиграевского района. Парень пытался скрыться от правоохранителей на груженном древесиной грузовике.

Как сообщили в МВД Бурятии, парень незаконно заготовил около 2,5 кубометров сосен. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ущерб в сумме 29 тысяч рублей молодой человек уже возместил.









