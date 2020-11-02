В Бурятии на пожаре погибла семилетняя девочка

Горел дом многодетной семьи





Сегодня в 11 часов утра в СНТ «Багульник» в поселке Сотниково произошел поджар в доме многодетной семьи. В нем проживала женщина с четырьмя детьми.

Пожарных вызвала соседка. На момент прибытия огнеборцев дом горел полностью. Не обошлось без жертв.







«К сожалению, когда трое детей уже были снаружи, возможности спасти четвертого ребенка не было. В пожаре погибла 7-летняя девочка», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Пожарные потушили пламя и не допустили перехода огня на забор и соседние строения. Предварительной причиной возгорания стал перекал печи.





Сейчас главами поселка Сотниково и Иволгинского района решается вопрос о размещении семьи. Соседи предлагают женщине жилой дом, а главы поселения предлагают вариант размещения в хосписе при Богородице-Владимирском храме в Сотниково. В том случае, если женщина откажется от размещения в хосписе, главами будет решаться вопрос об обустройстве дома, предложенного соседями: заготовке дров и приобретении кроватей для семьи. Соседи уже собирают помощь женщине в виде одежды и денег.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС