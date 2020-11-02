Смотрящего за Бурятией вновь задержали в Турции

Вор в законе Гурам Чихладзе въехал в страну по украинскому паспорту



Турецкая полиция задержала смотрящего за Бурятией вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) в результате спецоперации в престижном отеле Стамбула. Об этом сообщает «Прайм Крайм»

По данным издания, вместе с Квежовичем находились двое соратников. В номере отеля полиция изъяла три пистолета с патронами и рации.



В начале 2020 года турецкая полиция уже задерживала Чихладзе, позже чего его выдворили из страны. Но он сумел вернуться в Турцию по украинскому паспорту на имя Андрий Малый.



В середине двухтысячных Гурам Чихладзе отбывал в Бурятии срок за кражу в ЛИУ №5 в Цолге. По данным «Прайм Крайм», там он сумел наладить отношения с бурятским «положенцем» по кличке Макс Рыжий и сплотить вокруг себя лагерных авторитетов, часть из которых после освобождения заняла ключевые позиции в криминальном мире республики.



Гурама Чихладзе освободили в декабре 2008 года. Встречать вора в законе прибыли многочисленные представители криминального мира Бурятии. Однако увидеть Гурама им не удалось - накануне ночью он был вывезен из колонии сотрудниками правоохранительных органов, доставлен в аэропорт и первым утренним рейсом отправлен в Москву. На тот момент Чихладзе был единственным вором в законе, содержащимся в местах лишения свободы на территории Бурятии и пользовался большим авторитетом в криминальном мире республики.



В марте этого года СМИ сообщали, что Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Однако в пресс-службе следственного ведомства



Фото: «Номер один» По данным издания, вместе с Квежовичем находились двое соратников. В номере отеля полиция изъяла три пистолета с патронами и рации.В начале 2020 года турецкая полиция уже задерживала Чихладзе, позже чего его выдворили из страны. Но он сумел вернуться в Турцию по украинскому паспорту на имя Андрий Малый.В середине двухтысячных Гурам Чихладзе отбывал в Бурятии срок за кражу в ЛИУ №5 в Цолге. По данным «Прайм Крайм», там он сумел наладить отношения с бурятским «положенцем» по кличке Макс Рыжий и сплотить вокруг себя лагерных авторитетов, часть из которых после освобождения заняла ключевые позиции в криминальном мире республики.Гурама Чихладзе освободили в декабре 2008 года. Встречать вора в законе прибыли многочисленные представители криминального мира Бурятии. Однако увидеть Гурама им не удалось - накануне ночью он был вывезен из колонии сотрудниками правоохранительных органов, доставлен в аэропорт и первым утренним рейсом отправлен в Москву. На тот момент Чихладзе был единственным вором в законе, содержащимся в местах лишения свободы на территории Бурятии и пользовался большим авторитетом в криминальном мире республики.В марте этого года СМИ сообщали, что Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Однако в пресс-службе следственного ведомства эту информацию опровергли . «Нам ничего не известно о возбуждении такого дела», сообщили «Номер один» в СКР Бурятии.Фото: «Номер один»