В столице Бурятии Уда вышла из берегов

Причиной бедствия стали зажоры
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о подтоплении в Улан-Удэ. Из-за зажорных явлений на реке Уда вода вышла из русла и затопила грунтовую дорогу в районе улицы Приречная.
Для уточнения обстановки к месту подтопления выехала оперативная группа МЧС. Спасатели обследовали береговую линию и выставили вешки. Угрозы жилым домам нет, сейчас уровень воды снижается.
В настоящий момент в превентивных целях организована отсыпка грунтом береговой линии, сообщили в МЧС.
Фото: МЧС
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