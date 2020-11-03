В столице Бурятии Уда вышла из берегов

Причиной бедствия стали зажоры





Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о подтоплении в Улан-Удэ. Из-за зажорных явлений на реке Уда вода вышла из русла и затопила грунтовую дорогу в районе улицы Приречная.





Для уточнения обстановки к месту подтопления выехала оперативная группа МЧС. Спасатели обследовали береговую линию и выставили вешки. Угрозы жилым домам нет, сейчас уровень воды снижается.В настоящий момент в превентивных целях организована отсыпка грунтом береговой линии, сообщили в МЧС.Фото: МЧС