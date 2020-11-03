03.11.2020
В столице Бурятии Уда вышла из берегов

В столице Бурятии Уда вышла из берегов

Причиной бедствия стали зажоры

Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о подтоплении в Улан-Удэ. Из-за зажорных явлений на реке Уда вода вышла из русла и затопила грунтовую дорогу в районе улицы Приречная.


Для уточнения обстановки к месту подтопления выехала оперативная группа МЧС. Спасатели обследовали береговую линию и выставили вешки. Угрозы жилым домам нет, сейчас уровень воды снижается.

В настоящий момент в превентивных целях организована отсыпка грунтом береговой линии, сообщили в МЧС.

Фото: МЧС
подтопление
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