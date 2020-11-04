В Улан-Удэ пропал известный саксофонист

Победителя конкурса «Молодые дарования России» ищут уже три недели





В Бурятии разыскивается 24-летний житель Улан-Удэ Анатолий Титов. 14 октября он ушел из дома по улице Геологическая и не вернулся.

Заявление в полицию подала мать молодого человека. По ее словам, конфликтов с сыном у нее не было. У женщины он единственный ребенок. Не исключено, что парень уехал из Улан-Удэ, с собой у него были телефон и документы.Анатолий Титов окончил музыкальную школу по классу саксофона, неоднократный лауреат международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов исполнителей на духовых инструментах. Также не раз становился лауреатом городского конкурса на соискание премии мэра Улан-Удэ «Звездочки надежды».В начале 2014 года Анатолий стал лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и был приглашен фондом Владимира Спивакова на фестиваль в Москву. Недавно молодой человек вернулся из армии, он проходил службу на Черноморском флоте.По данным полиции, парень был одет в черную куртку до колен, коричневую шапку из норки, брюки черного цвета. С собой у него был большой черный чемодан.Всем, кому известно о местонахождении парня, просьба позвонить по телефонам 102 (112) или матери 8-902-565-87-05 (Наталья Анатольевна).Фото: с личной страницы А. Титова