В Бурятии тракториста признали виновным в смерти двух человек

Мужчина получил пять лет колонии





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Джидинского района. Он обвинялся по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2018 года в темное время суток водитель трактора с самодельным прицепом ехал по автомобильной дороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск». В прицепе находились 11-метровые бревна, при этом ни на тракторе, ни на прицепе не работали задние габаритные огни. Также отсутствовали светоотражающие знаки.Из-за этого двигавшийся за трактором водитель автомобиля не сумел вовремя обнаружить опасность и врезался в выступающие за пределы прицепа бревна и сам прицеп. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир автомобиля погибли на месте происшествия.Суд признал тракториста виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.Фото: pixabay.com