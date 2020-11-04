Больная жительница Улан-Удэ доверила деньги не тому парню

Вместо покупки продуктов мужчина потратил все сбережения женщины на себя





В полицию Улан-Удэ с заявлением о хищении денег с банковской карты обратилась 35–летняя горожанка. Ущерб составил 14,5 тысяч рублей.

По подозрению в краже участковый задержал 42–летнего местного жителя. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.Как выяснилось, женщина, почувствовав недомогание, позвонила своему знакомому и попросила его помочь купить продукты и привезти ей. Тот согласился, и она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Однако мужчина не поспешил в продуктовый магазин. Дойдя до ближайшего банкомата, он снял деньги и потратил их на собственные нужды, а на звонки приятельницы не отвечал.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»