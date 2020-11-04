В Бурятии из-за пожара без крова остались пять взрослых и двое детей

Погорельцы пока размещены у родственников и знакомых





Сегодня ночью произошёл пожар в кирпичном 4-квартирном доме в селе Чикой Кяхтинского района. Люди проживали только в трех квартирах, одна квартира пустовала.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к моменту прибытия пожарных горела крыша дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.В результате пожара огнем уничтожена кровля дома на площади 240 кв. м. Также, произошло частичное обрушение крыши. Огнём изнутри повреждена одна из квартир, откуда и начался пожар, также выгорела веранда.В доме проживало пятеро взрослых и двое детей. Сейчас они временно размещены у родственников и знакомых.Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Фото: pixabay.com