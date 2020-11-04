04.11.2020
В Бурятии из-за пожара без крова остались пять взрослых и двое детей

В Бурятии из-за пожара без крова остались пять взрослых и двое детей

Погорельцы пока размещены у родственников и знакомых

Сегодня ночью произошёл пожар в кирпичном 4-квартирном доме в селе Чикой Кяхтинского района. Люди проживали только в трех квартирах, одна квартира пустовала.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к моменту прибытия пожарных горела крыша дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

В результате пожара огнем уничтожена кровля дома на площади 240 кв. м. Также, произошло частичное обрушение крыши. Огнём изнутри повреждена одна из квартир, откуда и начался пожар, также выгорела веранда.

В доме проживало пятеро взрослых и двое детей. Сейчас они временно размещены у родственников и знакомых.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Фото: pixabay.com
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