Двое мужчин погибли на пожаре в Улан-Удэ

Возгорание произошло ночью в микрорайоне Сокол
Сегодня ночью в Улан-Удэ произошел пожар в квартире одного из домов в микрорайоне Сокол. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из жилища двух мужчин и передали их медикам. Однако те лишь констатировали смерть обоих.
Спустя сорок минут после поступления вызова пожар полностью ликвидировали на площади 2 кв м. В тушении были задействованы 37 человек и 13 единиц техники, сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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