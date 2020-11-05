Двое мужчин погибли на пожаре в Улан-Удэ

Возгорание произошло ночью в микрорайоне Сокол





Сегодня ночью в Улан-Удэ произошел пожар в квартире одного из домов в микрорайоне Сокол. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из жилища двух мужчин и передали их медикам. Однако те лишь констатировали смерть обоих.

Спустя сорок минут после поступления вызова пожар полностью ликвидировали на площади 2 кв м. В тушении были задействованы 37 человек и 13 единиц техники, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии