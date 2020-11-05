В Бурятии сотрудницу почты поймали на хищениях

Общий ущерб составил 120 тысяч рублей







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы отделения почтовой связи в Иволгинском районе. Она обвинялась в двух преступлениях по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с июля по август 2018 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением и деньги, внесенные пенсионерами в кассу в счет погашения задолженности за приобретение товаров в рассрочку. Общий ущерб «Почте России» составил более 120 тыс. рублей.Суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденной в пользу «Почты России» суммы причиненного ущерба.Фото: «Номер один»