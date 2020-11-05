Пьяный житель Улан-Удэ напал на АЗС с воображаемой гранатой

Работница станции не растерялась и вызвала правоохранителей





На днях в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на АЗС.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ночью злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции на улице Октябрьская и, постояв некоторое время в торговом зале, неожиданно стал угрожать гранатой и требовать отдать деньги, находящиеся в кассе.Работница АЗС обратила внимание на неадекватное поведение мужчины и то, что в руках он держал сотовый телефон, а не гранату. Женщина незаметно нажала кнопку экстренного вызова Росгвардии.Прибывший через несколько минут на место происшествия росгвардейцы задержали подозреваемого. В ходе досмотра у него не обнаружили каких-либо опасных предметов.Нападавшим оказался 34-летний горожанин, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».Фото: Росгвардия Бурятии