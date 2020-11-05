Погибшими на пожаре в Улан-Удэ оказались отец и сын

Во время возгорания мужчины спали
В МЧС Бурятии сообщили подробности пожара, произошедшего сегодня ночью в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. Напомним, на пожаре погибли двое мужчин.
Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри помещения тела двух мужчин: 65-летнего отца и его 35-летнего сына. Медики констатировали их смерть.
- В результате пожара сгорела балконная дверь, телевизор, также повреждены полы на общей площади 10 квадратных метров. Условием, способствовавшим гибели, явилось нахождение в состоянии сна. Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в МЧС.
Спасатели отмечают: несмотря на усиленные профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожаров, за текущую неделю в республике произошло 40 пожаров. В них погибли 5 человек и 1 человек травмирован.
Фото: МЧС Бурятии
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