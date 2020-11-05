Погибшими на пожаре в Улан-Удэ оказались отец и сын

Во время возгорания мужчины спали





В МЧС Бурятии сообщили подробности пожара, произошедшего сегодня ночью в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. Напомним, на пожаре погибли двое мужчин

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри помещения тела двух мужчин: 65-летнего отца и его 35-летнего сына. Медики констатировали их смерть.- В результате пожара сгорела балконная дверь, телевизор, также повреждены полы на общей площади 10 квадратных метров. Условием, способствовавшим гибели, явилось нахождение в состоянии сна. Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в МЧС.Спасатели отмечают: несмотря на усиленные профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожаров, за текущую неделю в республике произошло 40 пожаров. В них погибли 5 человек и 1 человек травмирован.Фото: МЧС Бурятии