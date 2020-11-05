В Бурятии городской уголовник совершил дерзкий набег на хозяйство сельчан

Мужчина украл в деревне бычка, забил его и увез тушу на такси





В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже бычка, совершенной в одном из сел Тарбагатайского района.

Как сообщили в МВД Бурятии, в ночь на 14 октября 34-летний улан-удэнец попросил знакомую, которая подрабатывает таксистом, подвезти его в село Надеино. Там со двора одного из домов он вывел бычка и в ста метрах от ограды забил животное. Разделанные на части тушу мужчина загрузил в машину. Женщине он объяснил, что таким образом его знакомый расплатился с ним за оказанную ему услугу.После этого мужчина вернулся в Улан-Удэ и на следующий день продал мясо незнакомцу за 22 тысячи рублей. Причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей.Злоумышленник работает водителем в магазине самообслуживания, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Очередное преступление он совершил, будучи условно осужденным.Фото: «Номер один»