Баир Жамбалов еще месяц проведет под домашним арестом

Суд удовлетворил ходатайство следствия





Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом Баиру Жамбалову, обвиняемому в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Срок содержания под домашним арестом бывшему вице-спикеру Хурала продлён на месяц, до 6 декабря 2020 года.