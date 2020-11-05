Баир Жамбалов еще месяц проведет под домашним арестом

Суд удовлетворил ходатайство следствия
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом Баиру Жамбалову, обвиняемому в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Срок содержания под домашним арестом бывшему вице-спикеру Хурала продлён на месяц, до 6 декабря 2020 года.
Напомним, сам Баир Жамбалов сейчас знакомится с материалами уголовного дела. Он обвиняется по п. «б» ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Также бывший зампред Хурала, который не признает вину, продолжает судиться с парламентом, требуя восстановить его в должности и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.
Фото: «Номер один»
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