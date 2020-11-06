В Бурятии пьяный уголовник ударил полицейского и проехался по его ноге

Ближайшие пять лет мужчина проведет в колонии





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Еравнинского района. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти, управлении транспортом в состоянии опьянения и краже.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2020 года ранее неоднократно судимый гражданин совершил кражу бензина и двух спиннингов у односельчанина.Месяц спустя, мужчина пьяным сел за руль мотоцикла, хотя ранее его уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Когда его остановил участковый, мужчина оказал неповиновение, проехал по ноге полицейского и ударил его кулаком.Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений, с учетом наличия непогашенных судимостей, приговорил его к 5 годам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»