06.11.2020
В Бурятии на перекрестке сельских дорог столкнулись два автомобиля

В Бурятии на перекрестке сельских дорог столкнулись два автомобиля

Пассажирка одной из машин оказалась в больнице

Утром 5 ноября на перекрестке улиц Тимирязевская и Ленина в селе Петропаловка Джидинского района столкнулись УАЗ и ВАЗ-2101. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновником ДТП оказался 46-летний водитель УАЗа, который не предоставил преимущество в движении.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Фото: «Номер один»
ДТП
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