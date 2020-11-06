В Бурятии на перекрестке сельских дорог столкнулись два автомобиля

Пассажирка одной из машин оказалась в больнице





Утром 5 ноября на перекрестке улиц Тимирязевская и Ленина в селе Петропаловка Джидинского района столкнулись УАЗ и ВАЗ-2101. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновником ДТП оказался 46-летний водитель УАЗа, который не предоставил преимущество в движении.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.Фото: «Номер один»