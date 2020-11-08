В Бурятии гибель работника свинокомплекса пытались списать на сердечный приступ

Семья из Заиграево два года добивалась возбуждения дела на виновников гибели их сына

Более двух лет понадобилось супругам Тютриным из поселка Заиграево, чтобы призвать к ответу свинокомплекс «Восточно-Сибирский», на котором летом 2018 года погиб их сын Вадим. Добиваясь справедливости, семья погибшего регулярно встречала противостояние со стороны свинокомплекса, отчего убитые горем родители в отчаянии не раз хотели бросить все, чтобы не переживать трагедию снова и снова. Только благодаря помощи адвоката Тютрины смогли доказать, что их сын умер вовсе не от сердечной недостаточности, как считалось поначалу, а от острого отравления парами аммиака, которыми надышался на рабочем месте. В итоге недавно по факту смерти Вадима Тютрина Следственный комитет возбудил уголовное дело.Алексей Никифорович, отец Вадима, до сих пор не может вспоминать о сыне без слез. Его морщинистое лицо скрывает медицинская маска, но потухшие глаза пенсионера выдают боль, которую ничем не унять.- Мой сын погиб 6 июня 2018 года на свинокомплексе «Восточно-Сибирский», и до сих пор никто не ответил за его смерть, - еле слышно начал разговор Алексей Никифорович. Чтобы успокоиться и продолжить дальше, пенсионеру потребовалось несколько минут.В тот страшный день Вадим, как обычно, уехал утром на работу. Он трудился на свинокомплексе в Усть-Бряни с 2015 года, был слесарем аварийно-восстановительных бригад. Добросовестный работник, грамотный специалист. Накануне в резервуаре для нечистот при попытке спуска насоса оборвался трос, и он упал вниз. На следующий день бригаде наладчиков дали задание спуститься в резервуар (к слову, его глубина составляет семь метров), поднять упавший насос, установить его на направляющие и опустить в резервуар. Вадим Тютрин спустился вниз, закрепил трос к насосу и начал подниматься, как вдруг потерял сознание, сорвался с лестницы и упал вниз.Коллеги окликнули его, но Вадим не отозвался. Тогда они спустились к нему, подняли на поверхность и вызвали скорую. Пытались сами оказать первую медицинскую помощь, но безрезультатно. Пострадавшего решили везти на машине навстречу скорой. По дороге коллегам удалось передать Вадима врачам, доставившим его в Онохойскую райбольницу, где он спустя полчаса скончался.По факту смерти 33-летнего работника свинокомплекса Следственный комитет начал доследственную проверку. Вскоре пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, выводы которого весьма удивили родных Вадима. В заключении значилось, что «смерть В.А. Тютрина наступила от острой сердечной недостаточности, развившейся в результате ишемической болезни сердца».- Но мой сын никогда не жаловался на сердце, он - молодой здоровый парень, даже в медицинской карточке у него нет ни одной жалобы на сердце, - рассказывает Алексей Никифорович.Свидетели произошедшего и фельдшер рассказали Тютриным, что, когда Вадима подняли на поверхность, у него была разбухшая гортань, а кроме того, поражена роговица глаз. Это могло указывать на то, что парень отравился парами аммиака. Родные помнили, что Вадим постоянно жаловался на то, что в резервуар для отходов производства им приходится спускаться без средств защиты. Дышать в этой бетонной яме было тяжело из-за едких паров, глаза после работ в резервуаре очень болели.На основании результатов СМЭ Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Комиссия, куда входили представители трудинспекции и свинокомплекса, также провела свое расследование, по результатам которого вынесла акт о том, что смерть Вадима никак не связана с несчастным случаем на производстве. Однако Тютрины не согласились с этими выводами, предполагая, что Вадим погиб в результате производственной травмы.- Мы обжаловали данный акт комиссии в Заиграевском районном суде, - рассказывает Валерий Халматов, адвокат семьи Тютриных, – и ходатайствовали о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. 29 декабря 2018 года судья удовлетворил наше ходатайство, к слову, АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» не возражало против повторного исследования.Расходы на экспертизу, которая могла бы дать более точный и развернутый ответ на вопросы, связанные со смертью Вадима, семья погибшего и свинокомплекс поделили пополам. Исследование проводили специалисты из Иркутска. Только через полгода, в июле 2019 года, Тютрины получили заключение иркутских экспертов. Выводы исследования оказались полной противоположностью первой экспертизе.В заключении сообщается: «Смерть В.А. Тютрина наступила в результате острого производственного ингаляционного отравления, чем преимущественно явились пары аммиака и его производных, возможно, с примесью сернистых соединений». При этом морфологических признаков ишемической болезни сердца у Вадима не выявлено. Что касается острой сердечной недостаточности, то она, по мнению специалистов, явилась одним из проявлений ингаляционного отравления аммиаком.Несмотря на заключение иркутских специалистов, свинокомплекс продолжал отрицать свою вину в смерти молодого специалиста. Трудинспекция инициировала новое расследование, в результате государственный инспектор труда в РБ Марина Сушко сделала вывод – налицо несчастный случай на производстве, к смерти Вадима Тютрина привела ненадлежащим образом организованная работа по охране труда на предприятии.В своем заключении трудинспекция прямо указала, что в произошедшем виновен Владимир Боровков, тогдашний руководитель свинокомплекса. Однако организация не согласилась с выводами инспекции труда о виновности Боровкова и обжаловала их в Железнодорожном суде Улан-Удэ. Судья пришла к выводу, что заключение трудинспекции верное, однако свинокомплекс обжаловал и это решение в Верховном суде РБ, где оно было оставлено без изменений.Непринятие своей вины свинокомплекс особенно ярко показал сразу после трагедии. Адвокат вспоминает, что на завершающем заседании комиссии по расследованию несчастного случая еще летом 2018 года представители свинокомплекса бросили убитому горем отцу Вадима шокирующую фразу: «а вашего сына туда вообще-то никто не толкал. Что вы от нас хотите?». После этих слов пенсионеру стало плохо. Адвокат увел его на улицу, и один продолжил непростой разговор с представителями концерна.Не так давно все документы, касающиеся смерти Вадима Тютрина, поступили в следственный отдел по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБ. Когда в район прибыл Вячеслав Сухоруков, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, отец погибшего парня записался к нему на личный прием. Алексей Никифорович рассказал главному следователю Бурятии о своем горе и всех перипетиях вокруг расследования этой трагедии. В итоге Сухоруков взял это дело под личный контроль, а вскоре по факту гибели Вадима Тютрина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».Уголовное дело сейчас находится на стадии расследования, в рамках дела проведена еще одна, третья судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая, что Вадим Тютрин скончался от отравления, а вовсе не от острой сердечной недостаточности и заболевания сердца.- Просто немыслимо, с чем пришлось столкнуться родителям Вадима, - говорит адвокат Валерий Халматов. – Если бы мы не стали добиваться повторной экспертизы и не провели свое собственное расследование, причиной смерти молодого парня так бы и осталась болезнь сердца. Нарушения техники безопасности, безусловно, существовали на предприятии. Отсутствовали специальные полнолицевые маски для защиты от производных аммиака и серы, газоанализаторы, призванные определять превышение концентрации аммиака. Сейчас, как нам известно, все это есть на предприятии. Надеемся, столь необходимые средства защиты не позволят повториться трагедии, произошедшей с Вадимом.Адвокат семьи Тютриных подал иск в суд на АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» с требованием возместить затраты по погребению Вадима, а также на возмещение морального вреда его родственникам – матери, отцу, сестре. Валерий Халматов просил выплатить каждому по 3 млн рублей, однако свинокомплекс в очередной раз не захотел признавать очевидного. Тем не менее суд частично удовлетворил требования семьи, обязав выплатить каждому истцу по 1 млн рублей, а также возместить затраты на погребение.Надеемся, виновные в смерти Вадима Тютрина понесут должное наказание. Мы будем следить за ходом расследования этого дела.Любовь Ульянова, «Номер один».