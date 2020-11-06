Житель Улан-Удэ устроил поножовщину на почве черной магии

Мужчине не понравилось, что его сожительницу назвали ведьмой и черной шаманкой





Девять лет колонии строгого режима по приговору суда получил 46-летний житель Улан-Удэ, нанесший смертельный удар ножом собутыльнику, который назвал его жену «ведьмой» и «черной шаманкой».

Накануне трагедии у гражданской жены обвиняемого был день рождения. 27 февраля сожители решили отметить прошедший праздник, купили водки, сели за стол. Вечером к ним в гости зашел приятель мужа, которого сразу же пригласили к столу.За выпивкой гость завел разговор про черную магию, про то, что его дед – черный шаман и ему передались его способности. После этого мужчина перевел разговор на хозяйку дома, которую тоже назвал «черной шаманкой» и «ведьмой». Женщина отнекивалась, а потом и вовсе ушла в зал смотреть телевизор.Хозяин дома начал заступаться за сожительницу, попросил не наговаривать на нее. Но гость продолжал, говорил, что он якобы выбрал себе не ту женщину, что у нее до него было много мужчин. На этой почве между мужчинами разгорелась ссора, в прихожей гость толкнул хозяина в грудь, тот бросился на кухню, где взял нож, вернулся и ударил приятеля в грудь.Раненый было кинулся на собутыльника, но от боли остановился, обхватив грудь руками, присел, а затем упал на пол без чувств. Хозяин вытер нож о полотенце, положил его на печь, прошел в зал и сказал сожительнице, что зарезал приятеля.Скорая констатировала смерть потерпевшего, оказалось, удар ножа пришелся ему прямо в сердце. У мужчины остались престарелые родители, в том числе парализованная мать, за которой он ухаживал. Отец убитого на суде попросил для обвиняемого самого строгого наказания.- Решением суда обвиняемый признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденным, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Осужденный состоит на учете в наркодиспансере, ранее не был судим.Фото: pixabay.com